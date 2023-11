Il comune che si apre. Sindaco e giunta incontrano i cittadini

Sindaco e Giunta incontrano i cittadini di Casellina domani alle 21 alla Parrocchia di Gesù Buon Pastore (via Baccio da Montelupo, 55), per presentare e discutere progetti e temi di interesse pubblico riguardanti la città e il quartiere. Con l’incontro pubblico proseguono le assemblee di quartiere di "Identità Comune – Le persone al centro", organizzate dal Comune di Scandicci. Gli incontri servono per rappresentare ai cittadini i progetti di sviluppo nel quartiere. E in effetti Casellina è uno dei luoghi dove ci sono diverse zone interessate da piani di sviluppo. Dall’area di largo Spontini