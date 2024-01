Il Comune cerca elettrotecnico per la commissione spettacoli

Pubblicato dal Comune un avviso per la nomina di un componente esperto in elettrotecnica della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. I candidati dovranno possedere una serie di requisiti: tra l’altro una specifica conoscenza della normativa in materia di pubblico spettacolo ed intrattenimento nonché della normativa in materia di sicurezza per le attrazioni di spettacolo viaggiante oltre che una regolare abilitazione all’esercizio della professione oggetto dell’avviso ed iscrizione all’albo professionale. La domanda di ammissione alla selezione deve essere indirizzata al Comune di Scandicci e presentata, a pena di esclusione, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del Comune [email protected] entro e non oltre il prossimo 15 gennaio. Il bando completo con tutte le informazioni necessarie, insieme al modulo per la presentazione della domanda, possono essere visionati e scaricati dal sito Internet del Comune di Scandicci.