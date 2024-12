Il compositore De Donato fa rivivere la spaccatura tra Guelfi e Ghibellini con il progetto ’Buondelmonte’

La Cattedrale di Santa Maria del Fiore e il Battistero di San Giovanni, Palazzo Vecchio e il David di Michelangelo, il Ponte Vecchio, con le sue case colorate e la vista sull’Arno, e i portici di Piazza Libertà sono alcuni degli scorci fiorentini più conosciuti e apprezzati in tutto il mondo, protagonisti indiscussi di cartoline e fotografie. Ma non solo: sono stati la cornice delle vicende di Buondelmonte e la straordinaria storia realmente accaduta nella Firenze medievale del 1216, che ha determinato la spaccatura fra Guelfi e Ghibellini, che ha macchiato le strade della città per centottanta anni. Vicende che si ritrovano al centro del musical “Buondelmonte”, progetto legato a doppio filo alla città di Firenze, alla sua storia, alle sue tradizioni e ai suoi talenti nato da un’idea di Stefano De Donato, produttore e compositore musicale, ex fondatore della storica band Dirotta su Cuba. Il video è scaricabile sulla pagina Instagram del musical.