Il commercio più forte della crisi. L’exploit dei negozi di vicinato

In tempo di chiusure di negozi, anche storici, sembra andare controtendenza il Comune di Barberino Tavarnelle. Che registra ben 6 nuove aperture e 3 cambi di gestione nei centri storici di Tavarnelle e Sambuca. A scommettere sul futuro sono due negozi di estetica, un centro olistico, un fotografo, un’attività specializzata in massaggi, uno spazio fitness-palestra, mentre per vari motivi, tra cui il raggiungimento del traguardo della pensione, si sono verificati dei cambi di gestione per una tabaccheria, una gelateria e una profumeria.

Ai diversi percorsi professionali il sindaco David Baroncelli, insieme all’assessore alle Attività produttive Paolo Giuntini, ha voluto dare il benvenuto. "L’esercizio di vicinato – dichiara il sindaco David Baroncelli - è una realtà che accogliamo con entusiasmo, svolge un ruolo fondamentale per la vivacità del paese, contribuisce a rendere più vivibili, sicuri e attrattivi i luoghi in cui abitiamo, apre nuove prospettive e opportunità per il rilancio economico dei nostri borghi storici e delle nostre frazioni". Ad aprire sono stati il fotografo e videomaker Ugo Marzi (nella foto con il sindaco Baroncelli) che ha tradotto una passione che coltivava sin da bambino, in un mestiere a tempo pieno. Ci sono poi i tre giovani istruttori di fitness Francesco e Lorenzo Martelli e Tommaso Ammannati, preparatori fisici, con il primo studio chinesiologico nel Chianti. Hanno deciso di credere nelle proprie competenze tre estetiste: Elena Di Marco che da pochi anni risiede a Tavarnelle, Giusy Esposito che pratica anche medicina cinese e Carla Marchiani che ha avviato l’attività con la figlia. Chiara Brandini ha invece aperto una profumeria.

A segnare il turn over sono stati Olivo Ferdinando che ha assunto la gestione di una storica tabaccheria di Tavarnelle. L’età dei nuovi imprenditori varia dai 30 ai 55 anni. Tra il 2024 e il 2025 non si è registrata alcuna chiusura tra gli oltre duecento esercizi commerciali presenti sul territorio comunali. Per l’assessore Paolo Giuntini i negozi di vicinato sono importanti "per tutto ciò che generano in termini di socialità e di partecipazione".