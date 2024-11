Il colpo, spaccata in via Pisana. Nel mirino lo storico Caffè Momus

Spaccata al bar Momus, rubata la cassa automatica. Il colpo è avvenuto l’altra sera intorno alle 22, a bar chiuso, nel cuore della via Pisana. I malviventi hanno infranto la vetrina, poi indisturbati sono entrati nel bar portando via la cassa automatica che si trova praticamente subito dopo la porta d’ingresso. Il dispositivo è di quelli che si trovano sempre più spesso nei negozi, ovvero il cliente invece di pagare al cassiere, inserisce il denaro nella bocchetta e riceva automaticamente il resto. Una soluzione più igienica, che il bar di Casellina usa dai tempi del covid. Dopo aver rubato la cassa, i malviventi sono scappati, riuscendo a far perdere le loro tracce. I titolari del locale, arrivati sul posto dopo le segnalazioni dei residenti della zona, non hanno potuto far altro che chiamare i carabinieri. I militari della compagnia di Scandicci sono arrivati sul posto, hanno avviato le indagini. Vedremo se attraverso la ricostruzione del puzzle di indizi riusciranno a trovare i colpevoli. Il bilancio del colpo tra vetro e denari rubati, supererebbe i 10mila euro. Momus è uno dei bar più frequentati di Scandicci. E’ conosciuto in particolare per la sua posizione, nel mezzo della via Pisana a cavallo fra l’abitato di Casellina e l’inizio della zona industriale. Una posizione che in realtà pareva renderlo impermeabile a furti di questo genere. E invece è successo. Così in mezzo alle case, alle 10 di sera, un’ora assurda, visto che ancora molte persone sono sveglie. I militari sono al lavoro. Vedremo se sarà possibile trovare una strada per fermare i responsabili.