’Il Chianti unito per la pace’. Oggi il corteo

"Chianti unito per la pace: insieme in piazza". Il Comune invita la popolazione a far sentire la propria voce contro tutte le guerre. I Comuni di San Casciano, Greve in Chianti e Barberino Tavarnelle, organizzano una manifestazione oggi alle 17 per le vie di San Casciano. Il punto di ritrovo è in via Machiavelli, 56 davanti al Palazzo Comunale. Da lì partirà un corteo che attraverserà il centro fino a piazza della Repubblica dove sono previsti gli interventi dei rappresentanti istituzionali e partecipanti. L’unità e la comunanza di intenti che fanno prevalere l’uguaglianza dei diritti, la cultura dell’ accoglienza, il dialogo, la cooperazione tra i popoli sono i temi che la manifestazione Chianti Unito per la pace vuol fare emergere con una presenza corale, collettiva, del Chianti e delle sue comunità. "È importante esserci", dice il sindaco Ciappi nonché presidente dell’Unione.