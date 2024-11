Il Chianti sbarca sulla tv nipponica. True colors: la città diventa un set

Dal Giappone a Barberino Tavarnelle per girare una fiction. Inizieranno in questi giorni le riprese della serie tv "True colors" sceneggiata e diretta da regista Takashi Minamoto. È la prima volta di una produzione giapponese e i nove episodi della fiction saranno trasmessi ogni domenica da gennaio a marzo del prossimo anno sulla stazione Bs dell’emittente pubblica giapponese Nhk.

La fiction è stata sostenuta dal Comune che ha concesso il patrocinio al progetto promosso da M&M media service. "Siamo contenti che la produzione nipponica e quella italiana abbiano scelto di lavorare in sinergia e di avvalersi del contesto naturalistico e storico-artistico del nostro territorio per dare forza e impatto emozionale ai contenuti della serie tv", dichiara il sindacoBaroncelli. "Un’occasione importante che conferisce respiro internazionale al nostro territorio e risponde agli obiettivi che da tempo perseguiamo nella promozione e nella valorizzazione di quelle che sono le eccellenze culturali, materiali e immateriali, del patrimonio, ricco di tradizioni, testimonianze del passato, bellezze e risorse ambientali che caratterizza il Chianti".

"È una bella storia che racconta come la protagonista femminile – commenta il sindaco - cerchi di ricostruire i suoi rapporti familiari e le sue amicizie nel tentativo anche di ritrovare se stessa.". La fiction narra i sentimenti di una storia d’amore vissuta, raccontata e interpretata da una donna in carriera che impara a vivere con le sue nuove fragilità. Ma narra anche i colori dell’anima e soprattutto sottolinea il paesaggio chiantigiano, con il suo tipico foliage autunnale, a fare da cornice e dare consistenza ai colori, visibili e invisibili. Interpreti della storia d’amore sono Kana Kurashina e Katsuya Maikuma. Lei, Misaki Takibana, si è trasferita a Tokyo dopo essersi diplomata al liceo e ora lavora come una delle migliori fotografe nel settore della moda. Quando scopre di avere una malattia torna nella sua città natale e incontra il suo patrigno Taichiro che le fa riemergere dal passato ricordi amari.

Andrea Settefonti