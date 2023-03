Il centro si veste di verde, nuovo look e più alberi

di Sandra Nistri

Prenderanno il via domani i lavori di riqualificazione del verde di piazza IV Novembre. Obiettivo dichiarato del progetto, approvato dalla giunta comunale a fine 2022, quello di recuperare il ‘patrimonio’ verde della centralissima area migliorando, nel contempo, la fruibilità in sicurezza della piazza, molto frequentata soprattutto nei mesi più caldi. In particolare è prevista la sostituzione di 20 tigli (sette dei quali già abbattuti la scorsa estate) considerati a rischio: già a partire dal 2019, infatti, i tecnici agronomi incaricati dal Comune avevano certificato un rapidissimo deperimento degli esemplari in questione aggravatisi, fra l’altro, in tempi recenti e confermato dalle perizie fitosanitarie eseguite nel giugno scorso. Al posto delle piante abbattute saranno piantati altrettanti alberi della stessa specie mantenendo anche l’impianto originale in filare. Per ottenere una migliore resa estetica, fra l’altro, saranno utilizzati ancoraggi sotterranei al posto dei tutori in legno. Il lifting non riguarderà però solo il verde ma anche altri elementi della piazza: le vasche esistenti contenenti pietre, ad esempio, più volte danneggiate, saranno trasformate in maxi vasi con piante fiorite e piante tappezzanti ai piedi degli alberi. I lavori, dal costo complessivo di circa 170mila euro, avranno una durata di 90 giorni e non interferiranno con lo svolgimento del mercato di filiera corta del mercoledì, gettonatissimo, che proseguirà senza alcuna interruzione.

"Con questo intervento piuttosto atteso interveniamo in maniera radicale sul verde della piazza, fortemente penalizzato dal difficile contesto in cui è inserito, ridisegnandolo e migliorandone gli effettivi positivi – spiega l’assessore all’Ambiente Beatrice Corsi –. La sostituzione delle piante malate apporterà benefici fisici e ambientali, accrescendo la capacità di fissazione dell’anidride carbonica e di purificazione dell’aria, salvaguardando la piazza e la sua fruibilità".

Il tutto aspettando la ripresa dei lavori di riqualificazione della ex Lucciola attualmente fermi per la rescissione del contratto con la ditta che stava operando. Fra l’altro, all’intervento di piazza IV Novembre si affiancherà una messa a dimora di nuove piante che riguarderanno il centro cittadino ma anche altre zone, Osmannoro compreso: "Con questa nuova campagna di piantumazioni – dice Corsi – andiamo a sostituire piante abbattute nei mesi scorsi per motivi di sicurezza o a inserirne di nuove in contesti diversi. Attraverso l’accordo quadro in vigore abbiamo definito con la ditta incaricata modalità di fornitura che prevedono la sostituzione delle piante che dovessero non attecchire entro due stagioni".