Il cenone last minute ma di qualità. Dall’antipasto fino al dessert. Così si mangia bene senza spendere

"L’ultimo dell’anno? Lo trascorro con gli amici, siamo una quindicina, tutti ospiti nella mia casa in Mugello. Ormai è un’abitudine e anche stasera sarà così". Parola di Luisanna Messeri, la cuoca e blogger fiorentina nota per le sue ricette facili e sfiziose che propone in tv. E proprio lei ci consiglia un menù originale per un cenone di San Silvestro last minute: dieci commensali e una spesa di circa 12 euro a testa (bevande escluse). "Basta lavorare di fantasia. E il cenone dell’ultimo dell’anno lo permette. Arrivati a questo ultimo giorno tutti noi sentiamo il bisogno di cambiare e la cena può essere il momento di rinnovamento anche a tavola" dice. Così al posto del classico centrotavola spazio a "un pinzimonio di verdure miste di stagione accompagnato dalle ciotoline di sale e olio rigorosamente extravergine d’oliva toscano" dice. Per gli antipasti spazio a bruschette all’olio; crostini burro, acciughe e capperi e crostini stracchino, salsa verde e una punta d’acciuga. "Mi raccomando: piccoli triangolini di pane che stuzzicano molto l’appetito e si presentano bene. Lascerei perdere gli affettati che fanno troppo ’pranzo della domenica’ e magari aggiungerei una bella giardiniera di sottaceti e dei soufflé monoporzioni con verdure di stagione, magari utilizzando le parti scartate quando abbiamo preparato il cruditè per il pinzimonio" consiglia ricordando che "le verdure vanno sbollentate, quindi unite a uovo e formaggio e cotte inforno". A questo punto "ci sta bene una morbida vellutata di verdure o un consommé particolare. La minestra sta andando in disuso, forse perché associata alla povertà del passato o forse perché non abbiamo tempo di cucinare un buon bordo, ma io la consiglio vivamente: scalda il corpo e ci prepara al pasto" spiega Messeri. Proseguendo con il primo piatto, la cuoca fa ricadere la scelta su un risotto: "Un piatto regale, che piace a tutti e dà l’idea di essere leggero, anche se non sempre è così". Come? Pere e formaggio oppure zucca rossa. Per i secondi, invece, si può optare per un vitello tonnato "ma presentato a fettine sottili sottili con la salsa a parte" precisa. Per chi non mangia carne, l’alternativa può essere uno sformato di carciofi o oltre verdure invernali. Per i contorni, purè di patate e radicchio rosso e verde sono sempre una garanzia. "Cotechino e lenticchie non possono mancare. Le tradizioni vanno rispettate. Così come ci deve essere l’uva a fine pasto" aggiunge. Per i dolci Messeri consiglia "una crema di limoni che delizia il palato a fine pasto e l’immancabile zuppa inglese. Panettone e pandoro sì ma le fettine accompagnate con una pallina di gelato" spiega. E per brindare? "Spumante brut per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo. Con questo menù si abbinano bene sia un bianco della Maremma sia un lambrusco. Al momento dei dolci è meglio optare per uno spumante dolce" conclude la cuoca che invece di sparare i ’botti’ consiglia le lanterne cinesi.