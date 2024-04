Il Cecco sulla Rai promuove la musica toscana

La tradizione della musica toscana è arrivata in Rai grazie ad Alessandro Cecchini, in arte il Cecco. Che ha indossato i panni del menestrello fiorentino in molte apparizioni tv nel programma "E Viva il Videobox" su Rai Due, tutte la mattine dopo Fiorello. "Un omaggio a grandi interpreti come Odoardo Spadaro e Riccardo Marasco – spiega Cecchini -. Il mio personaggio è stato gradito ai registi del programma e per me ha rappresentato un’opportunità per trasmettere sul grande schermo l’amore per la tradizione e la cultura toscana. Insieme alla mia compagnia teatrale La Divina Toscana con i miei colleghi ed amici Emanuele Batelli e Giovanna Nicotra facciamo questo: tramandiamo la cultura del teatro e della musica comica toscana". L’avventura è iniziata nel 2002 dove con il duo comico Cecco & Baracca "abbiamo conseguito il Trofeo Aria Fresca con un pezzo di cabaret in omaggio al vernacolo fiorentino". Laureato in progettazione e gestione eventi arte, musica e spettacolo, Cecchini si è cimentato nel cinema, e nel 2014 ha diretto il film Adech dove compare un cameo di Alessandro Benvenuti. " La musica è sempre stata la mia passione – spiega -. Nel 2021 con un mio stornello sono arrivato finalista al Festival della fortuna di Fano e sono stato selezionato su Rai Play a "Tocca a Te!", un programma ideato da Carlo Conti. L’onore più grande nel 2023 è stato vincere il Contest Andrea Cambi".

