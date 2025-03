Il Castelfiorentino fa suo il derby: Pareggi affonda il Montelupo allo scadere

Castelfiorentino United 1 Montelupo 0

CASTELFIORENTINO UNITED: Pulidori, Guasti, Sebastiano, Chiti, Mancini, Pisaneschi, Bianchi (65’ Locci), Bagnoli, Fontanelli (92’ Maltinti), Pareggi, Leoncini. All. Bartalucci.

MONTELUPO: Lensi, Pucci (91’ Marrazzo), Cupo, Tremolanti, Corsinovi (91’ Ferrmaca), Alicontri, Ulivieri, Bartolozzi, Masoni (69’ Torrente), Ndaw, Cintelli. All. Lucchesi.

Arbitro: Iacobellis di Pisa.

Rete: 90’ Pareggi.

Note: espulso Ndaw (M) al 75’ per fallo di reazione.

CASTELFIORENTINO – Poche emozioni al Neri con il derby tra Castelfiorentino e Montelupo che si decide proprio allo scadere in favore dei locali. Gli ospiti si presentano in campo con il sogno ancora vivo dei play-off, mentre i gialloblu valdelsani vogliono conquistare gli ultimi punti necessari a blindare la salvezza. Ne esce fuori un primo tempo bloccato in cui si registra solo un’occasione per parte: i padroni di casa si rendono pericolosi con un insidioso traversone di Leoncini, mentre la squadra di Lucchesi risponde con un tiro da fuori di Cintelli troppo centrale per impensierire Pulidori. Lo stesso Cintelli ci riprova in avvio di ripresa, stavolta Pulidori si deve impegnare di più, poi sono i locali a colpire una traversa in mischia su azione da corner. Al 75’ la svolta con il rosso di Ndaw per fallo di reazione. Con l’uomo in meno il Montelupo reclama invano un rigore per una trattenuta in area ai danni di Torrente, ma è il Castello a passare proprio al 90’ con una splendida conclusione al volo di Pareggi da fuori area.