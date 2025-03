Il caso Pianigiani in Parlamento

Il caso del sindaco Valerio Pianigiani e delle sue parole sulle forze dell’ordine finisce in Parlamento: dopo la richiesta di dimissioni da parte dell’opposizione in consiglio comunale (rigettate dal primo cittadino), il deputato e vice coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti ha presentato un’interrogazione ai ministeri di competenza "per fare chiarezza su una vicenda che mortifica il ruolo istituzionale che un sindaco dovrebbe ricoprire nel rispetto delle regole e rappresentando l’intera comunità, a prescindere dall’appartenenza politica" dice il parlamentare. Sotto accusa il discorso di Pianigiani a fine novembre all’assemblea del circolo Ponterosso in cui avrebbe detto, ricostruisce il coordinatore comunale e capogruppo FdI a Figline e Incisa Enrico Venturi, "che i carabinieri si ‘accanirebbero’ contro alcune realtà associative, solo perché portano a termine il loro lavoro facendo controlli. Il grave episodio non deve essere banalizzato o minimizzato, come fatto dalla maggioranza. La nostra comunità merita una guida corretta e volta al rispetto della legalità e dell’Arma".

Manuela Plastina