Il Carnevale Medievale fa il pieno. Registrate più di 7mila presenze

La pace non si fa a parole, ma con i numeri. È infatti con omaggio al pisano Leonardo Bonacci detto Fibonacci e alla sua successione di numeri interi che la contrada ha vinto, per la terza volta, la prima risaliva al 2014, il Carnevale medievale. Dietro Cavallo, che ha totalizzato 125 punti, guidata da Andrea Paliotto si sono piazzati Leone, Torre, Gallo e Giglio. L’interpretazione dei figuranti del Cavallo ha convinto per la danza dei numeri viventi, le atmosfere orientaleggianti curate nei dettagli, l’originalità dei carri. Ma anche perché il messaggio trasmesso dal Cavallo si è rivelato un felice inno alla matematica come forma invisibile dell’anima, come spazio culturale di incontro tra popoli, come simbolo di ricchezza nella diversità, di conoscenza, prosperità e pace. Il capocontrada Andrea Paliotto si è detto "entusiasta di aver potuto vedere la gioia negli occhi del popolo del Cavallo, una gioia spontanea e liberatoria. Una vittoria che arriva esattamente a 10 anni dalla prima e per la quale ringrazio tutti coloro che lavorano per dare vita ogni anno a questa fantastica e unica manifestazione". Il nome del tema vincente, "La matematica che unisce il mondo: persone, culture e natura" è stato ideato dalla contradaiola Anna Cudin che ne ha curato anche la regia. L’evento s che da 12 anni coniuga tradizioni popolari, espressività artistica, manualità , ricerca storica è stato seguito quest’anno da 7.500 persone.

AnSet