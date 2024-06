Il “Carnevale degli insetti“ di Benni. L’omaggio a farfalle, api e ragni

"Il carnevale degli insetti" è considerato il manifesto ambientalista di Stefano Benni: lo scrittore e umorista bolognese ha realizzato un omaggio a blatte, farfalle, api, ragni e perfino zanzare, costretti ad alzare la zampa per l’irriverente preghiera ad una specie, la nostra, "troppo occupata da altri nobili, altissimi progetti per guardare la varietà meravigliosa che brulica ai (loro) piedi e vola sopra la (loro) te-sta". La sua opera arriva in prima assoluta sul palco del Teatro Excelsior di Reggello: oggi alle 21,15 la portano in scena Amanda Sandrelli e Paolo Giovannucci, che ne firma anche la regia. Con loro, l’eclettismo timbrico dell’Orchestra Multietnica di Arezzo diretta da Enrico Fink. Tra satira, giochi di parole e neologismi, Stefano Benni scrive questo spettacolo indicando un nuovo punto di vista per l’umanità inquieta, un punto divergente che è rivolto verso un punto molto in basso del mondo, quello degli insetti. Così in basso, eppure capace di comprendere circa il 90% di tutti gli artropodi e più del 70% di tutte le specie animali conosciute.

La narrazione e il canto dei tarli mallofagi e dei pidocchi, dell’orrido ragno, della coccinella vezzosa e dell’ape industriosa che fa il miele di rosa, sono affidati alle voci divertite e pungenti di Sandrelli e Giovannucci. A loro il compito di spiegare come stanno le cose e di guardare la varietà meravigliosa del disegno delle ali di una falena.

Opera tra musica e parole, il Carnevale degli insetti vive anche grazie alla musica dell’Orchestra Multietnica di Arezzo e di Enrico Fink: con i suoi musicisti provenienti da 12 diversi Paesi, è laboratorio permanente tra musica e cittadinanza e ora, sul palco reggellese, luogo d’incontro tra animali e specie che guarda alla sorte dell’uomo, il quale non si accorge che il destino della terra sta per cambiare padrone. "Il carnevale degli insetti" è una produzione di Officine della Cultura con il contributo del Ministero della cultura e della Regione Toscana.