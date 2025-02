‘Il canto delle cose’. Brancale presenta le sue poesie

Oggi, alle 18, nella chiesa di San Giovannino a Firenze (via San Gallo 66) Franco Renzi e il regista Domenico Costanzo presenteranno ‘Il canto delle cose’, antologia poetica bilingue con inediti di Michele Brancale, diffusa da Gradiva Publications con la traduzione di Irene Marchegiani e l’introduzione di Plinio Perilli. Il libro si compone di testi tratti da cinque raccolte precedenti e due sezioni di inediti (da una parte ‘Ciudad Juarez’, ‘Aldo Moro’, M, ‘Su un barcone nel Mar Mediterraneo’, ‘Dio è il più grande e non implode’, dall’altra sei liriche ispirate da canzoni come omaggio ai cantautori statunitensi, da Browne a Joel e Springsteen). ’Il canto delle cose’ è quello che si manifesta in momenti di silenzio che interrompono la fretta. Nel volume trovano posto i temi visitati negli anni da Brancale, e su tutti, la fiducia nelle possibilità di risposta degli esseri umani nelle pieghe più difficili del tempo e della vita comune.