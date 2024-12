Il calendario 2025 in regalo. Associazioni, fondazioni e gruppi dodici mesi nel segno del cuore

Torna il calendario de La Nazione per passare anche il 2025 in compagnia del giornale e delle associazioni di volontariato del territorio. Anche quest’anno, e siamo al terzo consecutivo, lo daremo in regalo ai lettori per valorizzare il lavoro del terzo settore. L’appuntamento in edicola è per domani: acquistando La Nazione si riceverà in regalo il calendario 2025 dedicato ai protagonisti di gruppi e associazioni che si dedicano agli altri.

La presentazione del calendario c’è stata prima di Natale nella nostra sede. In quella occasione sono intervenuti numerosi Angeli del Bello, che si battono per decoro e cura dell’ambiente. C’erano poi gli Amici del Cipo, attivi da 10 anni per sostenere un giovane di Grassina affetto da sclerosi multipla. Sono soltanto due degli esempi di solidarietà raccontati dal nostro calendario, testimonianze ’descritte’ attraverso le immagini.

Qualche esempio? Alla Fratellanza Militare Firenze è dedicato il mese di ottobre: in questi 150 anni l’associazione è stata sempre presente. Il mese di luglio invece è tutto dell’Avis Toscana. Un’altra realtà protagonista del calendario e sul territorio è la Fondazione Ant che ogni giorno assiste in media 300 famiglie grazie ad un’equipe di medici, infermieri e psicologi. Non manca poi la Fondazione Fiorenzo Fratini che si contraddistingue per l’impegno a lavorare in sinergia con altri enti e associazioni impegnate ad ogni livello nell’assistenza alle persone bisognose.

E ancora la Fondazione Ora con Noi, l’ATT, l’associazione Tumori Toscana, Giglio Amico. Ruoli da protagonisti anche per la Misericordia di Legri e per la Parrocchia Corpus Domini di Gavinana, senza dimenticare la giovane associazione ’Le nostre mani’ che svolge la propria attività nel quartiere 4, soprattutto nella zona di San Bartolo a Cintoia.