Il brand della Toscana si promuove negli Usa

Si è conclusa con successo la missione negli Usa dell’assessore regionale al turismo, Leonardo Marras (foto), con ‘Discover Tuscany through the other lens’, il tour promozionale organizzato da Toscana Promozione Turistica con tappe a Miami, Washington e New York. Marras, con i rappresentanti di 24 imprese turistiche, ha presentato la ‘destinazione Toscanà a numerosi tour operator, agenti di viaggio, travel consultant (64 a Miami, 58 a Washington e 64 a New York) ed a 61 giornalisti della stampa specializzata americana, partendo da testate prestigiose come New York Post, New York Times, Lonely Planet magazine, Forbes, Bbc e Bbc travel, Washington Post, National Geographic, Nbc Universal, Miami Herald. "La capacità attrattiva della nostra regione per il mercato statunitense è indubbia e testimoniata dai numeri" ha detto Marras commentando il forte interesse riscontrato durante il tour.