"Il bosco dove tutto cominciò" Sacchi alla Giunti Odeon

L’assessore alla Cultura di Milano, Tommaso Sacchi, ha presentato il suo libro "Il bosco dove tutto cominciò. Storia di una famiglia partigiana", alla libreria Giunti Odeon. Sacchi era con Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno e di padre Bernardo Gianni. Ogni famiglia ha storie che i nonni tramandano ai nipoti e altre che invece non si raccontano. Tommaso di queste storie ne ha due, ed entrambe affondano le loro radici in un bosco. Il passato del nonno paterno Edoardo, nome di battaglia Dado. Ed è sempre in un bosco che Tommaso ritrova le tracce di un’altra storia familiare: quella dello zio materno Gianpaolo.