Il “boomerang“ fake news. Dibattito e confronto fra avvocati, giuristi e cronisti

Le fake news, un boomerang per la professione giornalistica con riflessi sulla vita di tutti giorni ed effetti anche penali. Di tutti questi aspetti si è parlato ieri nel convegno organizzato dal Centro Fiorentino Studi Giuridici e dalla Fondazione per la Formazione Forense del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, che si è tenuto nelle sale di Palazzo Pucci. Un interessante confronto a cui hanno partecipato, oltre al presidente del consiglio dell’Ordine dei giornalisti, Giampaolo Marchini, qualificati giuristi, docenti universitari e avvocati come Elisabetta Catelani, Giuliano Scarselli, Marco Fazzini, Gianluca Gambogi, Paola Pasquinuzzi e Alessandro Traversi (a destra nella foto con Pasquinuzzi e Gambogi).