Il Bisonte poco lucido

EUROTEK BUSTO ARSIZIO

3

IL BISONTE FIRENZE

1

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO: Howard ne, Pelloni (L1), Piva 9, Olaya 5, Van Avermaet 7, Morandi, Lualdi ne, Sartori 6, Obossa 9, Frosini 17, Künzler 14, Boldini 1, Scola ne, Van Der Pijl (L2) ne. All. Barbolini.

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 4, Malual 21, Butigan 6, Leonardi (L1), Battistoni 1, Giacomello, Nervini 4, Mancini 4, Ribechi ne, Lapini (L2) ne, Cagnin, Agrifoglio, Davyskiba 12. All. Bendandi.

Arbitri: Pozzato – Brunelli

Parziali: 17-25, 25-20, 25-15, 25-19

A Busto Arsizio Il Bisonte spreca una partita dominata nel primo set e per quasi tutto il secondo. Poi, come con il Perugia, ha perso lucidità dando il via libera alle farfalle. Bendandi inizia con Battistoni-Malual, Nervini e Davyskiba, Butigan e Mancini e Leonardi libero, ma nel corso del match ruota quasi tutta la panchina. Busto scatta in avvio ma Il Bisonte è alle spalle, sul 6 pari sorpassa e va in fuga fino all’1-0. Pure nel secondo set le bustocche si avvantaggiano, ma le bisontine le riprendono; Busto torna avanti (14-13) e prende coraggio, le ospiti non rispondono. Bendandi cambia ma senza effetto: 1-1. Il terzo è senza storia, le farfalle volano. Il Bisonte si rialza nel quarto, da -3 (14-11) con Malual e Davyskiba realizza l’aggancio, ma la rincorsa s’interrompe e le padrone di casa conquistano il match. Malual (top scorer con 21 punti), del Busto, Frosini su tutte (MVP con 17 punti e il 65% in attacco).

f.m.