Il Bisonte, buona la prima. Vittoria netta contro Roma

Una vittoria importante e senza storia, per 3-0 (25-22, 25-17, 25-20) contro la Roma Volley, maturata in poco più di un’ora di gioco, che lancia a Il Bisonte Firenze messaggi assai promettenti per la stagione che sta per iniziare. Dopo un mese di intensa preparazione sotto la guida del nuovo allenatore Simone Bendandi, per la formazione biancoceleste questo era il primo test stagionale, disputato al PalaRuggi di Imola nella terza edizione del quadrangolare ’Trofeo McDonald’s’. Oltre alla squadra del presidente Elio Sità e del patron Wanny Di Filippo, e alle romane, hanno preso parte all’evento anche la squadra romagnola della Omag-Mt San Giovanni in Marignano che milita in A2 ed è allenata dall’ex Massimo Bellano, e le campionesse di Francia del Levallois Paris Saint-Cloud. In semifinale Il Bisonte aveva battuto la Omag in tre set molto equilibrati e combattuti (25-23, 25-21, 25-23) che l’avevano visto protagonista di sorprendenti rimonte. Nella prima frazione, infatti, dopo essersi trovato sotto per 16-21, pareggiava con la bielorussa Davyskiba (22-22), chiudendo poi con l’altra nuova arrivata, dal Vero Volley Milano, Malual. Recupero ancora maggiore nel secondo set quando, in svantaggio per 15-21, inanellava un parziale di 10 punti consecutivi portandosi sul 2-0; infine, nel terzo, dal 14-18 le bisontine cambiavano letteralmente marcia: agguantavano le riminesi con la ’fiorentina’ Nervini mentre la ex Casalmaggiore Cagnin metteva a segno il punto del match. L’altra semifinale l’aveva vinta Roma sul Paris Saint-Cloud. Questo torneo ha dato indicazioni significative avendo fornito a Bendandi la possibilità di far scendere in campo l’intero roster; in panchina, al momento, la sola palleggiatrice Battistoni ancora in fase di recupero dopo il grave infortunio subito nell’aprile dello scorso anno.

"Sono molto contento del rendimento complessivo della squadra – ha dichiarato Bendandi – perché questo era il nostro primo impegno agonistico della preseason e le cose che mi sono piaciute di più sono state soprattutto la mentalità vincente del gruppo e la capacità di stare in campo e di saper affrontare situazioni difficili: una base importante per costruire il nostro cammino".

Franco Morabito