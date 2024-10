Il Bisonte, buona la prima. Vallefoglia cade al tie break

IL BISONTE FIRENZE

3

MEGABOX DEL SAVIO VALLEFOGLIA

2

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 2, Malual 21, Butigan 15, Leonardi (L1), Battistoni ne, Giacomello ne, Nervini 15, Mancini 7, Ribechi (L2) ne, Cagnin 9, Agrifoglio, Davyskiba 8, Bechis 2. All.: Bendandi

MEGABOX DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Bici 1, Feduzzi (L2) ne, Michieletto, Giovannini 18, De Bortoli (L1), Candi 11, Torcolacci ne, Perovic 6, Storck 16, Kobzar, Weitzel 11, Lee 19. All. Pistola

Arbitri: Serafin, Simbari

Parziali: 27-25, 21-25, 19-25, 27-25, 15-12

FIRENZE – Sorprendente esordio in campionato de Il Bisonte Firenze che al termine di una partita di grande spettacolo, durata 2 ore e 43’, riesce a domare al quinto set il Vallefoglia dopo essersi trovato sotto per 1-2. Le fiorentine hanno dimostrato un grande carattere, una buona intesa e di esaltarsi nelle difficoltà: nel primo set, infatti, in svantaggio per 21-24, sono andate a vincere con una prestazione corale di tutta la squadra. Accusata qualche difficoltà nel secondo e nel terzo, nel quarto hanno ripreso in mano il gioco, ritrovano il coraggio e la grinta, rincorrono le ospiti fino al 13-14, agguantano il pari e sorpassano. Sul 19-16 per Il Bisonte la partita si riscalda, lo spettacolo diventa avvincente, la squadra ritrova sorprendentemente le energie che credevamo esaurite. Due bordate di Nervini ed è 23-19. Vallefoglia non molla ma non lo fa neppure Il Bisonte che sul 26-25 sfrutta il set point con Cagnin e guadagna con grande merito il 2-2. Si va al tie break. Qui firmano un autentico capolavoro festeggiando così il debutto fiorentino del nuovo coach Bendandi. Malual, top scorer con 21 punti, e Nervini MVP (per la prima volta in A1) con 15; in doppia cifra anche Butigan (15) Ma il vero asso nella manica della squadra sono stati i punti a muro, molti dei quali decisivi, nei quali hanno stravinto il confronto (15-5).

F.M.