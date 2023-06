Il "Betti" diventa green Fotovoltaico sulla pensilina

Lo stadio di atletica Bruno Betti di via del Filarete avrà presto una nuova pensilina con impianto fotovoltaico a copertura delle tribune, oltre a nuovo verde e alberature nell’adiacente giardino Daddi Gerini. Così prevede l’intervento che ha avuto il via libera la giunta di Palazzo Vecchio nel corso dell’ultima seduta, su proposta degli assessori Cosimo Guccione (sport) e Titta Meucci (lavori pubblici). "Andiamo avanti con gli interventi di efficientamento energetico negli impianti sportivi comunali – hanno detto Guccione e Meucci –. Allo stadio di atletica di via del Filarete sarà infatti realizzato un impianto fotovoltaico in grado di abbattere drasticamente i costi per l’energia e le emissioni inquinanti nell’ambiente, mentre la pensilina consentirà di coprire le tribune destinate al pubblico. Al tempo stesso sarà incrementato il verde lungo le recinzioni dello stadio e nella zona circostante, grazie alla messa a dimora di nuove alberature nel vicino giardino Daddi Gerini". "Siamo felici che arrivi questo importante intervento per lo sport e per l’ambiente, per il quartiere e per la città", ha aggiunto il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni.