Il benvenuto in città alla console Usa e ai generali . Brindisi per Bernabò Bocca Martedì sera, il benvenuto in città alla nuova console Usa, Daniela Ballard, è stato dato con un cocktail organizzato da Alberto Duprè e Anna Tassinari Ruffino Duprè. Tra gli invitati il governatore Giani, il direttore degli Uffizi, la rettrice e il presidente di Confindustria.