Il barzellettiere Ingrà. Gag fiorentine a Rimini. Divertimento assicurato

FIRENZE

L’attore fiorentino Alessandro Ingrà rappresenterà la Toscana sabato 31 agosto al parco degli Artisti di Rimini: ‘Barzellettieri d’Italia’, uniti per uno spettacolo di grande comicità, ’Quattro buone rEgioni per ridere!’. Sgabanaza, il barzellettiere della Romagna; Giusy Venere, fiera e ruspante veneta; il cabarettista fiorentino Alessandro Ingrà; e Bicio ‘l’antidepressivo naturale’ marchigiano, si alterneranno per una serata in cui la verve di quattro regioni speciali si fonde in un’unica grande risata. I biglietti sono disponibili su: www.liveticket.it. Lo spettacolo si svolge all’aperto e in caso di maltempo è rinviato, con opzione di rimborso biglietto per chi non potrà partecipare all’eventuale data alternativa.

Ingrà, si scavalca gli Appennini...

"Rappresentare la Toscana in Romagna in questo spettacolo nazionale è un onore. Noi toscani siamo già dei forti comici di natura e la parlata toscana dà una grande mano fuori regione. Già quando mi chiamano al telefono e sentono l’accento ridono prima ancora del repertorio..."

Cosa porterà sul palco?

"Barzellette e interazione con il pubblico, mi piace coinvolgere gli spettatori".

Ci racconta racconti una.

"Ero a fare uno spettacolo aziendale a Desenzano a dicembre, un freddo! Chiamo mia moglie e le dico ’Amore, sono sul Garda, è freddissimo, sotto zero, sto malissimo!. E lei mi ha risposto: ’Io invece sono qui a Firenze, sopra uno e sto benissimo!’".

Ingrà inoltre ha appena terminato le riprese, come attore e coregista insieme ad Alberto Cavallini, del suo quarto film ‘Gli imprevisti’, che verrà presentato a dicembre a Roma al ‘Coliseum international film festival’ e a Firenze a gennaio. Nel cast Alessandro Paci, Emanuela Tittocchia, Bruno Santini, Graziano Salvadori, Chiara Sani e la partecipazione straordinaria di Alvaro Vitali. Già l’anno scorso è uscito nelle sale ‘Sbagliando s’impara’, un’azione-commedia con un cast di vari comici (tra cui Paci, Savadori e Giovanni Cacioppo) diretto sempre da Ingrà.

Carlo Casini