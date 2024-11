Il bando "I Cammini dell’Acqua" per la natura

Un bando a sostegno delle tante realtà che operano nella valorizzazione dei corsi d’acqua, fra sentieri da recuperare, pubblicazioni ed eventi. Ha preso il via ieri l’edizione 2024 del bando "I cammini dell’acqua", che prosegue sul solco delle analoghe iniziative portate avanti nel tempo da Publiacqua: le edizioni precedenti (2021-2023) hanno infatti permesso di supportare 29 progetti attraverso l’erogazione di oltre 238mila euro. "Con questo bando diamo continuità a iniziative di sostegno concreto ai nostri territori, con una particolare attenzione a quelli montani – ha detto Nicola Perini, presidente di Publiacqua -. Con la realizzazione di nuovi sentieri e la manutenzione di quelli esistenti intendiamo non solo consentire la valorizzazione e la fruizione del patrimonio naturale presente, ma anche consentirne la salvaguardia e la tutela".

"I Cammini dell’Acqua" è un bando aperto a Comuni, associazioni dei Comuni, enti locali, associazioni e soggetti senza scopo di lucro che hanno quale oggetto la valorizzazione e protezione del patrimonio ambientale e naturale. Va a sostenere progetti di varia natura che intendano contribuire allo sviluppo di una cultura responsabile della risorsa idrica. Le attività finanziabili sono quelle necessarie alla realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione di sentieristica, compresa la cartellonistica. Ma vi rientrano anche attività collaterali, finalizzate alla promozione del turismo naturalistico e dell’escursionismo, come la pubblicazione di cartografie e materiale informativo o l’organizzazione di eventi finalizzati alla fruizione gratuita dei luoghi. I progetti devono essere realizzati in uno dei 46 Comuni in cui Publiacqua svolge la propria attività e concludersi entro il 31 ottobre 2025. Il bando è visibile sulla pagina web https://www.publiacqua.it/contatti/richiedi-contributo e l’adesione è possibile fino alle ore 24 del 6 dicembre 2024. L’ammontare complessivo messo a disposizione per il cofinanziamento è di 100mila euro. A tutti i soggetti che rientreranno nei requisiti previsti dal bando, sarà erogato un cofinanziamento massimo di 10mila euro. Infine, per promuovere il bando e le singole iniziative tra pochi giorni sarà online il sito www.camminidellacqua.it Lisa Ciardi