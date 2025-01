Il 4 gennaio scattano i saldi in Toscana: attesa per gli sconti

Firenze, 1 gennaio 2025 – Da sabato 4 gennaio partono i saldi in Toscana. E c'è attesa per capire come andranno quest'anno le vendite promozionali. La Toscana, a livello di date, è allineata alle altre regioni: solo in Valle d'Aosta i saldi partiranno domani, 2 gennaio. Secondo una indagine condotta da Ipsos per Confesercenti quasi un consumatore su due, il 46%, ha già deciso di acquistare almeno un prodotto e un ulteriore 50% valuterà le offerte prima di comprare. Il 59% degli intervistati ha già pianificato quanto investire nel rinnovo del guardaroba: in media si spenderanno circa 218 euro a famiglia, con una media più alta nel centro italia (262 euro) e tra gli over34 (quasi 239 euro). Cifre importanti, per un evento promozionale che è ancora il più apprezzato dagli italiani: il 53% degli intervistati ritiene i saldi l’appuntamento più conveniente e utile, mentre solo il 20% indica il Black Friday. Sui luoghi di acquisto vincono i negozi. Come accaduto nell’ultima settimana di Natale, anche per i prossimi saldi i punti vendita fisici appaiono in vantaggio sull’online: si comprerà attraverso entrambi i canali, ma otto italiani su dieci (81%) sceglieranno i negozi per almeno un acquisto, contro il 54% che comprerà un prodotto online.