Il 20 gennaio ’78 l’omicidio Dionisi. Agente di polizia ucciso da Prima Linea. Commemorazione in via delle Casine

Commemorato l’appuntato di pubblica sicurezza Fausto Dionisi, vittima del terrorismo, medaglia d’oro al valor civile, ucciso a Firenze il 20 gennaio 1978. Dionisi, 24enne, perse la vita in un conflitto a fuoco con militanti di Prima Linea che cercavano di far evadere alcuni detenuti dall’allora carcere delle Murate, lasciando la moglie e una figlia in tenera età. Il questore Fausto Lamparelli, accompagnato dalla figlia di Dionisi, ha deposto nel luogo dell’agguato, in via delle Casine, una corona di alloro in ricordo dell’appuntato. Il momento solenne, scandito dalle note del Silenzio di ordinanza, si è svolto alla presenza di autorità civili, militari e della magistratura, dei rappresentanti della Polizia di Stato fiorentina, della locale sezione Anps e del cappellano provinciale della Polizia, monsignor Luigi Innocenti.