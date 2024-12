Il 15 dicembre la Firenze-Fiesole-Firenze: come cambia la viabilità

Firenze, 14 dicembre 2024 – Il 15 dicembre torna l’appuntamento con la “Firenze-Fiesole-Firenze”. La manifestazione podistica e ludico-motoria, organizzata da Aics e giunta alla 44esima edizione. Quest'anno il programma prevede la classica gara competitiva di 18 chilometri (con chip per rilevazione tempi e classifica finale), la corsa non competitiva sempre di 18 chilometri (senza rilevazione tempi e classifica) e una camminata ludico motoria di 6 km. Per consentire lo svolgimento delle corse podistiche competitiva e non competitiva e della camminata sono stati predisposti alcuni provvedimenti di circolazione. La partenza e l'arrivo sono all'impianto sportivo Cerreti, in viale Fanti. Quindi per la corsa dalle 9 scatteranno divieti di transito al passaggio dei partecipanti sul percorso viale Fanti-viale Calatafimi-viale Righi-via San Domenico-via Sassoli-itinerario fuori dal confine comunale-via di San Martino a Mensola-itinerario fuori dal confine comunale-via Benedetto da Maiano-via del Confine-via De Luca-via Lungo l’Affrico-viale Righi-viale Calatafimi-viale Fanti. Per la camminata (partenza alle 9.05) i provvedimenti, sempre per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti, interesseranno viale Fanti-viale Calatafimi-viale Righi-via San Domenico-via di Camerata-via del Palmerino-via Lungo l’Affrico-viale Righi-viale Calatafimi-viale Fanti.