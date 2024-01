I volontari in divisa in piazze e giardini firmato il protocollo anche per il 2024 : "Servizio apprezzato dai cittadini" Il servizio di volontariato per la sicurezza, presidiando 32 aree pubbliche, è stato prorogato fino al 2024 grazie alla collaborazione con l'Associazione Nazionale Carabinieri. L'iniziativa ha ricevuto riscontri positivi dai cittadini e si è rivelata un valido supporto alle forze dell'ordine.