I sette re di Roma. Brignano al Verdi tra mito e attualità

Enrico Brignano torna con uno spettacolo della grande tradizione targata Garinei e Giovannini: porta in scena, infatti, ’I sette re di Roma’, la leggenda musicale scritta da Gigi Magni e musicata da Nicola Piovani nel 1989. Lo spettacolo è in scena al teatro Verdi fino a domenica (ore 20,45 e domenica alle 16,45) in una versione rinnovata e altrettanto divertente.

L’attore ripropone, infatti, questo grande classico cercando un equilibrio tra la tradizione e i tempi moderni, con un adattamento rispettoso del precedente ma sicuramente più corrispondente al gusto e ai tempi di oggi. I mitici sette re all’origine della fondazione di Roma si susseguiranno, in un rocambolesco alternarsi di travestimenti di Brignano, tra canzoni, balli e vicende più e meno note, riconducibili agli albori della storia. Tra mito e realtà, affiancato da Simone Mori nel ruolo di Giano, un po’ Dio e un po’narratore, Brignano ci riporterà indietro nel tempo insieme a una compagnia giovane e brillante, per mostrare che in fondo, per quanto i tempi cambino, la natura dell’uomo resta sempre la stessa e, a distanza di secoli, ciò che persegue è ancora l’ideale di libertà che rende una vita degna di essere vissuta.

Sul palco, insieme a Brignano, anche Pasquale Bertucci, Lallo Circosta, Giovanna D’Angi, Ludovica Di Donato, Michele Marra, Ilaria Nestovito, Andrea Perrozzi, Andrea Pirolli, Emanuela Rei ed Elisabetta Tulli ed i Solisti Andrea Baldini, Luigi D’Aiello, Michela Delle Chiaie, Ilaria Leone, Lorissa Mullishi, Raffaele Rudilosso, Marco Stella e Camilla Tappi.

Al Teatro di Fiesole prosegue ’Rumori fuori scena’, il capolavoro comico composto nel 1982 dal commediografo inglese Michael Frayn, vero cult del teatro contemporaneo. A dirigere la compagnia teatrale in scena “The Kitchen Company“ è Massimo Chiesa, figlio dello storico fondatore del Teatro Stabile di Genova Ivo Chiesa.

O.Mu.