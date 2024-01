I ragazzi potranno aiutare anziani fragili o disabili

Sono 78 i posti disponibili nei progetti di servizio civile di Confcoooperative. I ragazzi potranno aiutare adulti fragili, migranti o disabili, potranno organizzare attività culturali ed educative per bambini e ragazzi, supportare i servizi della Misericordia di Firenze. Confcooperative Toscana mette a disposizione due programmi – Quasi Amici 2023 e la Gabbianella e il gatto 2023 - e cinque progetti. Possono candidarsi tutti i cittadini italiani, comunitari e non, regolarmente soggiornanti tra i 18 e 28 anni in possesso dei requisiti previsti dal bando. La domanda entro le 14 del 15 febbraio 2024 attraverso la piattaformaa all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it. Il bando su www.toscana.confcooperative.it e su www.serviziocivile.coop. Per info attivato uno sportello gratuito su prenotazione. Per appuntamento [email protected].