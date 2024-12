I pranzi di Natale di Sant’Egidio. Come fare per sostenere la comunità. Aiuti anche con l’sms solidale 45586

La comunità di Sant’Egidio ha aumentato i luoghi dove organizzare i pranzi di Natale, il 25 dicembre, che saranno allestiti nella basilica di San Lorenzo, al centro Spazio Reale di San Donnino e nella chiesa di San Tommaso in via della Pergola. Si può aiutare la loro preparazione. In che modo? Si può contattare prima Sant’Egidio telefonando allo 055.2342712 o scrivendo alla mail [email protected] o, ancora, andare direttamente a preparare, portando regali, soprattutto giocattoli nuovi per i bambini, panettoni e pandori: il sabato in via della Pergola 8, dalle 17 alle 19; nei giorni di mercoledì e domenica in via Corte dei Manetti 8, a partire dalle 16,30. Inoltre, è in corso l’iniziativa ‘Aggiungi un libro a tavola’: alla libreria San Paolo di Firenze (piazza del Duomo, 32r) si possono acquistare libri e donarli agli amici di Sant’Egidio che poi li regaleranno durante il pranzo e le iniziative di Natale della comunità. Anche quest’anno, poi, fino al 29 dicembre è possibile sostenere i pranzi di Natale della comunità di Sant’Egidio con un Sms solidale, mandando un messaggio al 45586 dallo smartphone per donare 2 euro, oppure chiamando da telefono fisso per donare 5 o 10 euro.