I positivi al Covid votano a casa Ecco come fare per richiederlo

In vista del referendum del 12 giugno, il Comune informa gli elettori che si trovano in condizioni di isolamento perchè affetti da Covid-19, che sono ammessi ad esprimere il voto al proprio domicilio nel comune di residenza. L’elettore deve far pervenire al Comune la dichiarazione di attestazione di volontà di esprimere il voto a casa compilando un modulo reperribile sul sito del municipio. La dichiarazione deve essere corredata da: certificato rilasciato dall’azienda sanitaria locale, attestante l’esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare o isolamento per Covid-19, copia del documento di identità del dichiarante. I documenti dovranno essere inviati a demografico@comune.fucecchio.fi.it o per Pec a comune.fucecchio@postacert.toscana.it. La richiesta dovrà essere fatta in tempo utile a consentire l’organizzazione del servizio.