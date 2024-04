I podcast de La Nazione. Vestivamo alla fiorentina. Un tuffo nel Medioevo

Come vestivano le fiorentine e i fiorentini nel Medioevo? E’ l’argomento del podcast, curato da Alessandro Antico, che fa parte della serie ‘Lo dice La Nazione’, in onda stamattina sui nostri canali online e sulle maggiori piattaforme di distribuzione.

Si tratta di un interessante audioviaggio nel passato alla riscoperta di usi, costumi, tradizioni della Città del Fiore, della sua vita quotidiana, della sua politica, dei suoi intrighi.

In questo podcast verrà raccontato come si vestivano la gente comune – il popolo – e i nobili nella Firenze nel Medioevo. Quali erano gli abiti che si indossavano tutti i giorni e quali erano gli accessori che si usavano per distinguersi in particolari momenti della loro vita? Tessuti poveri e altri più nobili, le fogge basiche e i modelli ricercati. Dalla camicia al mantello, dal cappello alle scarpe, ma anche cinture e borselli. Seguiteci e tuffatevi nella storia con noi.

I podcast fanno parte del progetto editoriale "Lo dice La Nazione", che offrirà, di puntata in puntata, notizie, curiosità, storie, aneddoti e spunti di riflessione su Firenze e non solo. L’obiettivo infatti è quello di raccontare la città e le città che non ti aspetti, anche oltre i confini di Firenze, attraverso le voci nei nostri cronisti.

