I podcast de La Nazione, la storia di Voce Amica

Quando serve una ’voce amica’? Si chiama così, Telefono Voce Amica Firenze, ed è un’associazione che da ben 60 anni - avete capito bene, sessanta - si mette a disposizione di chi ha bisogno. La sua storia viene raccontata nel podcast, da oggi sui nostri canali online e sulle maggiori piattaforme di distribuzione, scritto e registrato dalal giornalista de La Nazione, Marianna Grazi.

In un momento in cui anche a Firenze cresce la solitudine, magari qualcuno ha solo bisogno di essere ascoltata o ascoltato. Di avere qualcuno disposto ad accogliere parole e paure, tristezze o insicurezze, le ansie.

O semplicemente di qualcuno dall’altra parte della cornetta del telefono o del computer, perché ci sono volte in cui le quattro mura di una casa diventano una prigione fatta di solitudine e di abbandono.

È attivo da alcune settimane anche il servizio chat per dialogare con i volontari di Voce Amica Firenze. La novità, annunciata a febbraio durante il convegno a Palazzo Vecchio per i 60 anni dell’helpline fiorentina, ha debuttato subito dopo Pasqua. Il nuovo servizio, attivo sul sito www.voceamicafirenze.org si rivolge a un’utenza più giovane, abituata a dialogare via smartphone.

I podcast fanno parte del progetto editoriale "Lo dice La Nazione"