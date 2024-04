I podcast de La Nazione. Fi-Pi-Li, tour con i dannati

Problemi tecnici, errori di progettazione, scarsa larghezza delle corsie, volumi di traffico e incidenti. Se cerchiamo i motivi per cui si forma una coda, lungo la Firenze-Pisa-Livorno abbiamo solo l’imbarazzo della scelta. Realizzata tra la fine degli anni ’60 e la metà degli anni ’90, la superstrada che collega Firenze alla costa tirrenica è un ricettacolo di tutti i peggiori incubi di automobilisti e pendolari in entrata e uscita dal capoluogo.

La loro odissea viene quotidianamente raccontata all’interno del gruppo Facebook ‘I dannati della Fi-Pi-Li’, diventato col tempo un vero e proprio punto di riferimento per chi si muove avanti e indietro lungo quei 100 chilometri di asfalto. Ma è davvero tutta colpa della superstrada? Di chi l’ha progettata, di chi l’ha costruita, o dei camion che quotidianamente la percorrono? Per scoprirlo da oggi sarà disponibile sul sito web de La Nazione un podcast tutto dedicato all’amata-odiata Fi-Pi-Li.

I podcast fanno parte del progetto editoriale "Lo dice La Nazione", che offrirà, di puntata in puntata, notizie, curiosità, storie, aneddoti e spunti di riflessione su Firenze e non solo. L’obiettivo infatti è quello di raccontare la città e le città che non ti aspetti, anche oltre i confini di Firenze, attraverso le voci nei nostri cronisti. Collegarsi sarà facilissimo: troverete sul quotidiano o sul sito online l’articolo dedicato al podcast. Basterà digitare questo indirizzo – https://www.quotidiano.net/podcast/lo-dice-la-nazione – per ottenere l’elenco di tutte le puntate online.