I più bravi sui libri. Il Gruppo Rekeep premia gli studenti

FIRENZEIl Gruppo Rekeep, principale player italiano attivo nell’integrated facility management, è impegnato anche quest’anno nella promozione del talento individuale e della solidarietà intergenerazionale, premiando a Firenze 19 tra i migliori studenti e studentesse della città, nell’ambito della XV edizione di KeepCare School, l’iniziativa che sostiene i migliori studenti e le migliori studentesse d’Italia, figli e figlie di dipendenti del Gruppo, attraverso il conferimento di borse di studio assegnate esclusivamente in base al merito.

A Firenze, in particolare, dove il Gruppo Rekeep è presente con 500 dipendenti (1.200 in tutta la Toscana), l’edizione di quest’anno ha previsto l’assegnazione di 19 riconoscimenti suddivisi in 17 borse di studio del valore di 400 euro destinate a studentesse e studenti delle scuole superiori e in 2 borse da 1.000 euro, rivolte invece a universitari.

Nella Provincia di Firenze, i migliori studenti delle superiori sono stati Francesco Martinez, diplomato con 100/100 e Virginia Villani, con la media di 9,31. Tra gli universitari, sono stati premiati Lapo Bastiani, con la media di 27,6 e Mariagrazia De Cicco, laureata con 109/110.

Ma ecco i premiati. Sono 17 gli studenti e studentesse delle scuole superiori: Giorgia Giuffrida, Chiara Michelle Fernando, Mariacaterina Garretta, Alessia Fratini, Bilaj Gabriele, Giulia Falco, Alessia Bici, Elisabetta Turyanska, Sara Bastiani, Cassandra Hidri, Zoe Sirigatti, Viola Villani, Virginia Villani, Valentina Martinez, Francesco Martinez, Gaia Dutra, Denis Mujcin. Due gli universitari: Mariagrazia De Cicco, Lapo Bastiani.

L’iniziativa KeepCare School, portata avanti da Rekeep sin dal 2010, nel corso delle sue 15 edizioni ha visto la premiazione complessiva di 2.398 studentesse e studenti e l’assegnazione di circa 4.454 borse di studio, per un importo totale pari a oltre 2,4 milioni di euro.