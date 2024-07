I pasticcieri di Pechino. Sposo il fratello di Damiano Carrara

Finalmente sposi i fratelli Carrara. “I pasticcieri“ (lucchesi), per gli amanti di Pechino Express. Dopo il grande passo per Damiano e la moglie Chiara (adesso in dolce attesa), la star e conduttore di Bake Off, esattamente due anni fa, nel weekend i fiori d’arancio in casa Carrara sono stati per Massimiliano e Anna. Una festa in famiglia per i due fratelli, con una cerimonia che si è svolta in riva al mare, come raccontano le storie su Instagram pubblicate dallo stesso Damiano. Che rivelano peraltro la location scelta: quella di Villa Parisi a Castiglioncello, a due passi da Livorno. Massimiliano Carrara era in tight, elegansissimo, con cravatta e panciotto grigio perla. Abito classico con velo per la moglie. Abito scuro e camicia bianca con paillon.

I due fratelli hanno mosso i primi passi nella pasticceria da giovanissimi. Poi hanno iniziato un’ importante avventura imprenditoriale negli a Los Angeles, dove oggi il nome Carrara è uno dei più rinomati nell’ambito della pasticceria.