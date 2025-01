“I mille cancelli di Filippo“ per saperne di più sull’autismo

Il documentario “I mille cancelli di Filippo“ sarà proiettato dopodomani, sabato, alle 16,30 al Castello dell’Acciaiolo. Ingresso libero. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Cui I Ragazzi del Sole, è patrocinata dal Comune di Scandicci. Il documentario è diretto da Adamo Antonacci da un’idea di Alessandro Salaorni, e prodotto da Larione 10. Il film è il racconto della vita quotidiana di Filippo Zoi, giovane con autismo, e della sua famiglia.

Filippo, come tutti i ragazzi autistici, ha difficoltà a relazionarsi con gli altri, e non gradisce nessun imprevisto, né in generale i cambi nella sua quotidiana routine. Tuttavia, quando si cimenta con l’espressione artistica si apre per lui un mondo di libertà e di possibilità di comunicazione.