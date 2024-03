"I migliori anni" di Renato Zero. Cinque serate da tutto esaurito

"I migliori anni della nostra vita...". Inizia così uno dei più grandi successi di Renato Zero, che spopolava ventotto anni fa. Le grandi storie d’amore cantate per più di cinquant’anni, tornano a (ri)suonare dal vivo al Mandela Forum con la sua nuovissima avventura "Autoritratto - concerti evento", prodotta da Tattica, 33esimo album in studio del cantante, pubblicato l’8 dicembre scorso.

Cinque date nella Grande Bellezza: domani, domenica, martedì, mercoledì e visto il tutto esaurito che si è registrato, a grande richiesta è stata aggiunta anche la data di sabato. Il popolo dei sorcini registra numeri incredibili e segue Renato ovunque. Questo nome venne dato ai fan del cantante negli anni ’80 quando dopo un concerto a Marina di Pietrasanta la sua macchina viene accerchiata da una serie di motorini con fan in delirio che ai suoi occhi, affettuosamente, sono sembrati, appunto, ’tanti sorci’. Un gioco, per il cantautore romano, diventato una professione. Brani che hanno guarito l’animo di tanti e che ancora oggi sono passati da generazioni a generazioni: impossibile non conoscerli e non cantarli. Canzoni che per molti sono una colonna sonora della loro vita. Degli stessi film di successo come "Mentre aspetto che ritorni" (in ’Come un gatto in tangenziale’ con Paola Cortellesi, ndr).

Un album che comprende tredici tracce di cui sette inedite presentate solo nei live dei tour: da "Quel bellissimo niente", "Non ti cambierei", "Zero a Zero" e tante altre. Sessantanni di Zerofollia e rivoluzione, battaglie (non mancherà la lotta contro la violenza sulle donne), di cappelli stravaganti, look eclettici e occhiali tondi che lo hanno sempre caratterizzato. Un autoritratto, dunque questo nuovo progetto, dopo mezzo secolo di dischi e tournée.

Un disco sognatore, riflessivo, meditativo come quasi tutto il suo repertorio musicale che se dovesse portare sul palco non basterebbero sei ore. Tra i suoi singoli di maggior successo ricordiamo: "Mi vendo", "Triangolo", "Il carrozzone" "Cercami" e "Il cielo", per citarne solo alcune. Un uomo che è esploso artisticamente negli anni ‘70, cavalcando l’onda del glam rock, grazie al suo personaggio dirompente e anticonformista, che ha conquistato il grande pubblico. Renato Zero ha scritto complessivamente più di 500 canzoni e numerosi testi e musiche per altri interpreti. Esibizioni dal vivo che sono da sempre eventi spettacolari, caratterizzati da costumi elaborati, e coreografie sorprendenti. Un protagonista ancora oggi intramontabile nel panorama artistico italiano.