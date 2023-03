I meme e il giacchetto stile Fonzie "L’applauso più bello è di mio figlio"

"Ma quale eroe e eroe. L’applauso più bello è stato quello di mio figlio. ’Bravo babbo, hai fatto la cosa giusta’. Di solito è severo sui fatti della città". L’aveva saputo da lei? "No, dai social". Sul sindaco scattista ha prevalso il padre? "Sento molto la responsabilità di essere un buon esempio di padre, oltre che di sindaco". E poi chi le ha fatto piacere? "I messaggi di tanti ragazzi: questa cosa mi ha sorpreso. Sono proprio i più sensibili ai temi dell’ambiente ma evidentemente hanno capito che non era quello il modo di denunciare". E sua moglie? "In famiglia hanno approvato". C’è tutta una narrazione a margine su quell’anomalo giacchetto di pelle stile Fonzie... "Ma no, l’ho messo varie volte. Quando non ho impegni istituzionali mi vesto più casual e quel giorno avevo annullato una conferenza pubblica a Torino". Ma se lo è comprato da solo? "No, è un regalo". Di chi? "(ci pensa un attimo). Di un amico ma sono passati tre, quattro anni. Non è stile Fonzie, è più elegante (ride)". Lei è molto attento all’immagine istituzionale: pacata, equilibrata, mai sopra le righe. Stavolta però ha prevalso la passione "Ma no, dietro il mio atteggiamento pacato, istituzionale c’è un uomo passionale, qualche volta impulsivo come è accaduto venerdì. Sarà per...