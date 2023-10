I "Me contro te" incontrano i fan

I "Me Contro Te", i personaggi più amati dai bambini, arrivano a Firenze. In occasione dell’uscita del nuovo "Me Contro Te: Il Film - Vacanze in Transilvania", il lungometraggio diretto da Gianluca Leuzzi, il 20 ottobre dalle 16,30 alle 17,10 a Uci Firenze (via del Cavallaccio) Sofì e Luì incontreranno il fan. La coppia che ha conquistato YouTube divenendo un fenomeno mediatico di portata nazionale, dpo il viaggio nella giungla, adesso è alle prese con una nuova missione, questa volta in Transilvania, regione della Romania divenuta celebre per il castello di Bran che avrebbe ispirato la leggenda di Dracula, uno dei protagonisti horror più popolari di sempre. E, infatti, Sofì e Luì si dovranno vedersela con il Conte Dracula in persona.