I lavori urgenti e gli obblighi da rispettare

Quattro anni fa ho segnalato all’amministratore una perdita dal canale di gronda che ricade sul mio terrazzo, imponendomi di chiudere l’infisso esterno in caso di pioggia. Inoltre questa perdita ha già causato un danno al travetto del tetto ed alla parete esterna. Nel corso degli anni ho fatto più solleciti, finché il problema è stato portato all’ordine del giorno dell’ultima assemblea avvenuta in luglio 2024, con delibera all’esecuzione del lavoro a seguito di sopralluogo e conseguente preventivo. Oggi, a distanza di sette mesi e nonostante altri solleciti non è stato eseguito il lavoro. Cosa posso fare? Preciso che l’unico condomino danneggiato sono io...

D.R.

Gentile Lettrice, l’amministratore del suo condominio è responsabile sotto plurimi aspetti. In primo luogo, non doveva aspettare quattro anni per risolvere il problema. Infatti, l’esecuzione delle opere urgenti, come quella che la riguarda, non deve passare il filtro dell’assemblea, ma deve essere svolta immediatamente dallo studio di amministrazioni. Questo rientra tra i doveri imposti dalla legge. Una volta rimossa la causa dell’infiltrazione, invece, se occorressero lavori di ripristino/manutenzione, questi andrebbero deliberati. Risulta altresì recidivo in una gravissima responsabilità atteso che l’amministratore ha l’obbligo di mettere in esecuzione le delibere condominiali e pertanto non solo l’intervento non doveva essere deliberato, ma la delibera è stata disattesa dall’amministratore. Le consiglio di rivolgersi a un legale del posto dove si trova per potersi attivare immediatamente.

