I guai di una città che invecchia. Domani il forum de La Nazione. Raccontateci la vostra esperienza

La gestione sociale e sanitaria della popolazione anziana non è scevra di complicazioni e contraddizioni. Tutt’altro. È una questione di cui non si parla mai abbastanza, nonostante interessi potenzialmente tutti in una città (in un Paese se si vuole) che invecchia sempre più e deve fare i conti con problemi di nonni, genitori, suoceri. Da qui l’idea de La Nazione di organizzare un forum, domani dalle 10.30 nella sede della giornale, dal titolo: ’Residenze per anziani: problemi e prospettive in una città che invecchia’.

Nelle ultime settimane, complice la tragedia avvenuta tra le quattro mura di alcune Rsa del Fiorentino su cui proseguono le indagini della Procura, il tema è stato affrontato a più riprese su queste colonne e snocciolato da più punti di vista. Riflettori accesi, in particolare, sui tempi dilatati e lunghe liste d’attesa, figlie di strutture piene e mancanza di posti per via di un importante gap fra domanda e offerta. Occhi puntati poi sulle rette, in alcuni casi insostenibili per le finanze delle famiglie, e sulle lungaggini burocratiche per i contributi regionali e comunali. E poi, ancora, la carenza di personale socio sanitario all’interno delle strutture.

Al difficile mondo delle Rsa, La Nazione dedica appunto un approfondimento con esperti del settore. Parteciperanno, tra gli altri, l’assessora regionale alle Politiche sociali Serena Spinelli, l’assessore comunale al Welfare Nicola Paulesu. Presenti i sindacati Cgil, Cisl e Uil con i rappresentanti di pensionati e categoria funzione pubblica. Interverranno Chiara Tozzi della segretria provinciale dello Spi Cgil, per la Fp Cgil Firenze ci sarà Francesco Belli; presenti Raffaella Comodo, segretaria generale della Cisl Fp Firenze-Prato, e il segretario generale della Fnp-Cisl Firenze-Prato Emilio Sbarzagli; al tavolo anche Gabriella Graziani della Uilp Toscana e Beatrice Stanzani della Uil Fpl Toscana. Invitati i rappresentanti delle varie realtà. Hanno già dato conferma anche Laura Grandi di Federconsumatori e Stefano Romagnoli, caregiver, che racconterà la sua esperienza.

È possibile inviare domande o segnalare problematiche scrivendo a [email protected]. Il resoconto del forum sarà ospitato sia nell’edizione cartacea del giornale che sui nostri canali web.