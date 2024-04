I fiorentini scelgono le città italiane

Famiglie con budget limitati ma il calendario favorevole, infatti, agevola le partenze: con solI cinque giorni si fa una vacanza di 11 giorni. Secondo Irene Floris, presidente regionale turismo di Confartigianato Toscana e co-titolare dell’agenzia Cg Travel, le cinque destinazioni più richieste sono Marocco, Turchia, Norvegia, Spagna e Francia. Per il lungo raggio Stati Uniti in testa, con le grandi metropoli, e Corea del Sud e Giappone per la fioritura dei ciliegi. Secondo un’indagine di Idealista, per quanto riguarda il ponte del 25 aprile, il 90,2% degli intervistati resterà in Italia, mentre il 9,8% sceglierà una località estera. Le mete preferite all’interno dei confini nazionali saranno il mare (39,7%), le località d’arte (25,6%) e la montagna (13,7%). Per chi invece si recherà all’estero, vincono le grandi capitali europee (74,5%), seguite dal mare (17,1%). L’alloggio preferito sarà l’albergo (39,9%); segue la casa di parenti e amici con un 26,1%,le case di proprietà (18,9%) e i bed & breakfast (9,8%). La vacanza avrà una durata media di 4,3 giorni. La spesa media pro capite sostenuta per la vacanza (comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti), sarà pari a 439 euro. Chi resterà in Italia spenderà mediamente 422 euro, mentre la spesa aumenta oltre confine (588 euro). Ma questo anno saranno meno gli italiani che partiranno. A confermarlo Cinzia Chiaramonti, vice presidente Fiavet Confcommercio e titolare di Yanez Viaggi: "Chi partirà preferirà le città d’arte e la capitali europee ma per via dei rincari di biglietti aerei e degli hotel saranno meno quelli che potranno permetterselo". Per Chiaramonti "c’è tanta voglia di viaggiare ma i portafogli sono sempre più vuoti. E poi c’è il fattore guerra che ha tagliato fuori diverse destinazioni".

Rossella Conte