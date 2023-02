I dinosauri sul palco delle Laudi

Invasione di dinosauri al Teatro delle Laudi di Firenze. Oggi (ore 11, 15,30 e 18) è in programma "Dinosauri show", l’unico e inimitabile spettacolo che vede sul palco attori e dinosauri insieme.

In particolare i dinosauri in scena sono otto: Tyrannosaurusrex, Velociraptor, Triceratopo e cuccioli di T-rex, Brontosauro, Petosauro, Mega raptor. In pratica sono tre macchine straordinarie a grandezza naturale, costruite in gommapiuma e stoffa su uno scheletro d’acciaio, pesanti circa quaranta chilogrammi al cui interno si trova un operatore con telecamera, monitor e joystick per guidarne i movimenti.

Un vero prodigio della tecnologia "animatronic", ossia quella multi-disciplina che unisce anatomia, robotica, meccanica e teatro di figura per creare pupazzi con caratteristiche del tutto realistiche, per fornire qualcosa di unico per uno spettacolo adatto a grandi e piccini.

Altra peculiarità dello show è quella di trattare il problema dell’inquinamento da plastica in modo semplice e comico. Insomma, un viaggio nel tempo, divertente, interattivo e attento all’ambiente. Rivolto a grandi e piccini.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 366.9590150, www.dinosaurshow.it.