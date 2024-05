I dieci anni di "Mugello da Fiaba". Nel cuore di Borgo San Lorenzo

"Mugello da Fiaba", il festival di letteratura, teatro, musica e arti varie per bambini e ragazzi, che si tiene a Borgo San Lorenzo, compie dieci anni. E l’edizione del decennale è davvero tutta nuova. Anche per cause di forza maggiore. Villa Pecori Giraldi e il suo grande parco sono infatti inagibili causa lavori di ristrutturazione. Così Serena Pinzani, insieme all’assessore alla cultura Cristina Becchi, hanno scelto una formula diversa, portando "Mugello da Fiaba" nel centro del paese, disseminato in vari luoghi, dal Centro Giovanile al Centro d’Incontro, da ReMida allo stesso Municipio. Per concentrarsi poi nei giardini di piazza Dante per il gran finale, sabato e domenica. La manifestazione è già avviata fin da lunedì, la mattina con i "Fuoriclasse", laboratori e incontri dedicati alle scuole, e poi con presentazioni di libri, proiezioni, concerti, mostre fotografiche. "Ma il clou – sottolinea Pinzani – sarà sabato e domenica, e saranno i giorni della festa, concentrati in piazza Dante, con laboratori di tutti i tipi, creativi, artistici, ludici, per tutte le età.

Sabato ci saranno vari concerti, il libro sul Palio, momenti di animazione e spettacoli di clown e cantastorie, un angolo dedicato alla lettura, e tanti giochi coinvolgenti, a cominciare dal torneo di kadak, già sold out". Il festival mugellano dedicato ai bambini ha anche uno special guest, ed è la scrittrice e disegnatrice mugellana Barbara Cantini, che con la sua Mortina – personaggio le cui storie di gran successo sono pubblicate da Mondadori – è impegnata in un tour nazionale nel quale è stato inserito anche l’appuntamento di Mugello da Favola: l’incontro si tiene sabato alle 17.30 al centro Remida.

E poi domenica tante attrazioni, a cominciare da Colors splash, un gioco di grande impatto, e ancora uno speciale liutaio con installazioni e giochi musicali, spettacoli interattivi di teatro, un pranzo formato famiglia con il coinvolgimento di tutti gli esercenti di piazza Dante, senza dimenticare il contest "Incontro incantato", dove bambini e adulti potranno mascherarsi, su temi fiabeschi e fantasy, e non mancherà un premio per i migliori. Chiuderà alle 17.30 lo spettacolo della compagnia Il Piccolo e la festa finale con torta, candeline e brindisi per salutare la decima edizione di questo festival unico nel suo genere.

Paolo Guidotti