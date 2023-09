I contadini cambiano il mondo: stasera summit di economisti a Fiesole

Stasera alle 21, nella Sala del Basolato di piazza Mino, la socio-economista Silvia Pérez Vittoria parlerà di "Come possono cambiare il mondo i contadini". L’appuntamento, a ingresso libero, fa parte del corso "Fondamenti e pratiche dell’agroecologia contadina", organizzato dall’associazione Centro studi per la nuova agricoltura contadina. Cinque appuntamenti fra teoria e pratica, che si svolgono fra Fiesole, Le Sieci, Ontignano e Calenzano fino al 4 ottobre, e che offriranno chiavi di lettura che perseguono l’obiettivo di cambiare il modo di praticare l’agricoltura per contrastare il cambiamento climatico e mantenere gli equilibri fra boschi e campi. Racconta Giannozzo Pucci, membro dell’associazione, direttore della Libreria Editrice Fiorentina e fondatore dei Quaderni d’Ontignano: "La transizione ecologica, materiale e culturale, passa dall’aumento dei contadini ecologici. Questa espressione comprende tutte le forme di coltivazione che non dipendono dall’industria e non usano mezzi inquinanti, ma operano bonificando la terra come l’agricoltura biodinamica, biologica, naturale, perma-cultura, sinergica, sintropica".