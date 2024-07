I colori dei rioni riempiono il centro. Palio di San Lorenzo, è tutto pronto

Stasera il Palio di San Lorenzo si presenta. E i colori e la festa degli otto rioni che si daranno battaglia sfileranno nel centro storico borghigiano. La serata conclusiva dei ’Mercoledì nel Borgo’, organizzati dal centro commerciale naturale, prevede infatti la sfilata dei rioni: i neri di Villa Pecori, gli azzurri di Zeti Crocifisso, i gialli di Santa Lucia, i viola di Olmi Salaiole, i verdi di Sagginale, gli amaranto della Stazione, gli arancioni di Faltona e i rosa di Ronta/Panicaglia, vincitori dell’ultima edizione del Palio.

La principale novità di questa edizione è il ritorno dei giochi in centro, in piazza Dante, davanti al municipio. Scelta obbligata, perché gli ampi e più adatti spazi del Foro Boario non sono utilizzabili a causa dell’avvio dei lavori di completa riqualificazione "È stata sicuramente una grande sfida rimettere mano al programma, tra spazi ed eventi da realizzare", nota Claudio Vozza, presidente del gruppo organizzatore. Che si dice convinto che sarà un bellissimo Palio. La manifestazione, pur nata pochi anni fa, è già sentitissima in paese e le otto squadre non vedono l’ora di gareggiare dopo essersi preparate per tutto l’anno.

E il Palio borghigiano è sempre più una festa di paese, che vede la collaborazione dei commercianti ed anche l’attivazione di vari eventi collaterali, dalla sfilata inaugurale di stasera ai giochi extra palio, ai mercatini ed alla musica in piazza. Venerdì 2 agosto in piazza Dante, dalle 21.00 ci sarà la presentazione ufficiale dell’ottava edizione del Palio, con la pesa giocatori, il controllo carretti e l’estrazione della rulla. Sabato 3 e domenica 4 poi tutti in piazza Dante per le due giornate di eliminatorie, con gli otto rioni pronti a giocarsi un posto in finale nei quattro giochi tradizionali: tiro alla rulla e tiro alla fune sabato, corsa dei carretti e corsa della rotoballa la domenica. Entrambi i giorni, dopo i giochi ci sarà musica con djset e dal vivo con i Jonny Walker. Gran finale sabato 10 agosto, giorno del Patrono, dalle ore 15 in piazza Dante. Dopo la consegna del Palio al rione vincitore, ci saranno i consueti fuochi d’artificio che chiuderanno la serata di festa.

